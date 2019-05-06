МВД назвало возможную причину возгорания газопровода на Урале

Износ оборудования мог стать причиной возгорания магистрального газопровода на Урале. Об этом сообщил РБК руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«По предварительным данным, это ЧП могло произойти из-за возможного износа оборудования. На место происшествия в настоящее время выехали специалисты предприятия-собственника, оперативная группа, специалисты, которые точно установят причину случившегося», — сообщил он.

По словам Горелых, жителям поселка Пелым, который расположен в 26 км от газопровода, ничего не угрожает. Подача газа не прекращалась, уточнил он.

Как ранее сообщило Минэнерго, на магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание. Инцидент произошел в 18:47 по московскому времени на 1161-м км газопровода, недалеко от города Ивдель. Пострадавших нет. Газопровод принадлежит ООО «Газпром трансгаз Югорск».