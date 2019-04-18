Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.

На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с другим транспортным средством на перекрестке, после чего вылетает на тротуар. Там он сбивает два дерева и наезжает на нескольких пешеходов. Один из них после столкновения с машиной упал в реку.

Видео: Fontanka Ru / YouTube

ДТП в центре Петербурга с участием BMW произошло днем 18 апреля. В результате аварии пострадали шесть человек — водитель и пассажир иномарки, а также четверо пешеходов, двое из которых оказались гражданами Эстонии и Германии.

Все пострадавшие, включая ребенка, были госпитализированы. Состояние пятерых врачи оценили как средней тяжести, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.