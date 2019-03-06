В Таиланде россиянка погибла после падения с балкона отеля

В Таиланде россиянка погибла после падения с балкона отеля

В Патонге на тайском острове Пхукет погибла 27-летняя гражданка России. По версии полиции, женщина упала с высоты. Об этом сообщает The Phuket News.

В правоохранительных органах рассказали, что россиянку обнаружили на асфальте без признаков жизни перед одним из отелей. Ее тело доставили в больницу, где врачи диагностировали серьезную травму головы, в результате которой она скончалась.

В полиции отметили, что видимых признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Полицейские считают, что женщина упала с балкона, расположенного на четвертом этаже отеля.

Правоохранители установили, что россиянка приехала в Таиланд на отдых вместе с подругой Валентиной. Она в свою очередь рассказала, что они провели вечер на одной из развлекательных улиц Патонга, после чего вернулись в отель.