Сбербанк пообещал списать долги по кредитам пострадавших в Шереметьево

Сбербанк урегулирует задолженности по кредитам пассажиров, пострадавших во время аварийной посадки Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе банка.



«В Сбербанке принято решение: после проверки всех данных урегулировать задолженности по кредитам перед банком», — говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

SSJ100 «Аэрофлота» 5 мая вскоре после вылета из Москвы в Мурманск запросил разрешение вернуться в Шереметьево. При посадке самолет загорелся, из-за чего погиб 41 человек из 78, находившихся на борту. Среди основных версий ЧП — недостаточная квалификация летчиков, плохая погода и техническая неисправность.