Мосгорсуд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски

Мосгорсуд отклонил жалобу рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к Роскомнадзору и МВД, которую музыкант подал из-за блокировки его клипа на песню «Иуда» на YouTube.

«Суд оставил без изменений решение Таганского районного суда Москвы о блокировке клипа репера Хаски от 19 марта 2019 года», — заявили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Будет ли рэпер Хаски обжаловать решение Мосгорсуда, пока неизвестно.

«Мы обсудим с моим доверителем дальнейшие действия, пока еще четкого их понимания нет у меня. МВД и Роскомнадзор вмешиваются в творческий процесс, при том, что не обладают знаниями в области искусства, музыки и кинематографии», — заявил РБК адвокат рэпера Сергей Бадамшин.