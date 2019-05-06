В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв

В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв. Об этом сообщает «Информатор».

По его данным, инцидент произошел около 11:20 по местному времени (совпадает с московским). Очевидцы сообщили порталу, что неизвестный положил вещи, после чего поджег их и скрылся с места происшествия.

В результате произошел взрыв. Охранники потушили пожар. Портал добавляет, что территорию комплекса заполнил едкий дым. Отмечается, что на месте взрыва были личные вещи: сумка, дезодорант, очки, перчатки.

На место происшествия прибыли спасатели, они огородили территорию. Работники рассказали «Информатору», что на видеозаписи с камер видеонаблюдения они увидели, что вещи оставила и подожгла женщина в красной куртке. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.