Под Киевом человек погиб после взрыва в автомобиле

Под Киевом человек погиб после взрыва в автомобиле

На трассе под Киевом в салоне автомобиля произошел взрыв, в результате водитель машины погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

По данным полиции, взрыв произошел в автомобиле Toyota Camry, который двигался по трассе Киев — Переяслав-Хмельницкий на скорости 150 км/ч. После детонации автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель 1976 года рождения погиб на месте.

Отмечается, что в машине были обнаружены фрагменты корпуса гранаты РГД-5. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

4 апреля в Киеве также взорвался автомобиль, в результате пострадал один человек, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. При этом телеканал «112 Украина» со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова уточнял, что ранение получил пытавшийся установить мину «диверсант»: машина якобы принадлежала офицеру украинской разведки, принимавшему участие в операции в Донбассе.