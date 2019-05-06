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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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«Северсталь» сообщила о продаже металлургического завода за $215 млн

Компания «Северсталь» подписала с ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ) соглашение о продаже последней расположенного в Балаково (Саратовская область) завода. По условиям сделки, закрыть которую планируется в первой половине 2019 года, за АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково» будет выплачено $215 млн, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«После продажи мини-завода в Балаково мы сконцентрируемся на производстве стали на основном активе компании — Череповецком металлургическом комбинате», — прокомментировал сделку генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

На заводе в Балаково выплавляют сталь и производят арматуру в прутках, в бунтах и фасонные профили.

О том, что принадлежащий депутату Госдумы от «Единой России» Ивану Демченко АЭМЗ планирует приобрести завод в Балаково, источники РБК сообщали в середине марта. Они отмечали также, что АЭМЗ планирует увеличить долю на рынке строительного проката и рассчитывает, что эта продукция потребуется на развитие Крыма.

Теги: «Северсталь»
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