«Северсталь» сообщила о продаже металлургического завода за $215 млн

Компания «Северсталь» подписала с ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ) соглашение о продаже последней расположенного в Балаково (Саратовская область) завода. По условиям сделки, закрыть которую планируется в первой половине 2019 года, за АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково» будет выплачено $215 млн, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«После продажи мини-завода в Балаково мы сконцентрируемся на производстве стали на основном активе компании — Череповецком металлургическом комбинате», — прокомментировал сделку генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

На заводе в Балаково выплавляют сталь и производят арматуру в прутках, в бунтах и фасонные профили.

О том, что принадлежащий депутату Госдумы от «Единой России» Ивану Демченко АЭМЗ планирует приобрести завод в Балаково, источники РБК сообщали в середине марта. Они отмечали также, что АЭМЗ планирует увеличить долю на рынке строительного проката и рассчитывает, что эта продукция потребуется на развитие Крыма.