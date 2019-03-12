Компания депутата от «Единой России» решила купить завод «Северстали»

«Сделали имя в США»

Демченко — депутат Госдумы от «Единой России» V, VI и VII созывов, он избирался от Краcнодарского края. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» депутат не вправе заниматься предпринимательской деятельностью и управлять компанией, но может владеть акциями, если это не приводит к конфликту интересов.

В 1990-х годах он занимался ломозаготовительным бизнесом, создал компанию «Новоросметалл», на базе которой построил металлургический цех, а в 2000-х годах основал единственный в Краснодарском крае электрометаллургический завод — АЭМЗ, вложив в него около 30 млрд руб. Мощность АЭМЗ составляет 1,5 млн т строительного проката, 30% произведенной продукции компания отправляет на экспорт. Демченко покинул руководящие должности в этих компаниях, когда в 2007 году стал депутатом Госдумы.

В конце 2017 года США ввели специальную импортную пошлину против катанки АЭМЗ в размере 756,93%. Демченко в интервью журналу «Эксперт» в сентябре 2017 года так комментировал это решение: «Вы знаете, что АЭМЗ находится в санкционном списке США? Мы попали под санкции на поставку арматуры и катанки, хотя до этого проходили по цене, работали четко и в срок. Мы сделали себе имя, в том числе и в США, но там ввели пошлины против конкретного завода АЭМЗ — 800% от стоимости. Завозите! Конечно, это потеряло смысл». По его словам, с тех пор всю экспортную продукцию завода покупает Бельгия. «Европа потихоньку начинает плевать на американские санкции. Они то, что им надо, у нас покупают. Ничего подобного, скажем, в Китае не купят», — говорил Демченко.

На АЭМЗ продолжается проект расширения предприятия: к 2020 году будет построен еще один цех по выпуску проволоки и арматуры мощностью до 200 тыс. т в год за 3,2 млрд руб.

Электрометаллургический завод «Северстали» в Саратовской области (Балаково) (Фото: balakovo.severstal.com)

«Закроем потребности Крыма»

По словам источника, знакомого с планами АЭМЗ, компания планирует увеличить доли на рынке строительного проката и рассчитывает, что эта продукция потребуется на развитие Крыма. Демченко в интервью «Эксперту» в 2017 году также рассказывал о ставке на этот рынок: «Когда построят мост в Крым, мы полностью закроем потребности полуострова в металлопрокате. С нами тяжело будет конкурировать». Крымский мост открыли для движения грузового транспорта 1 октября прошлого года, железнодорожное движение между Крымом и Таманью должно быть запущено в 2019 году.

За последние годы многие металлургические компании отстроили сортовые заводы, но каких-то значимых строек не ожидается. А в Крым такие компании, как «Северсталь», поставлять не будут.

«Если АЭМЗ не боится санкций, то будет вне конкуренции по поставкам в Крым», — говорит Худалов. Однако сейчас потребности строительного рынка Крыма составляют всего около 30–60 тыс. т проката в год, сказал РБК один из металлотрейдеров. При этом завод в Балаково в 2018 году увеличил производство стали по сравнению с 2017 годом на 15,5%, до 904 тыс. т, а производство сортового проката выросло на 19,8% и достигло 807 тыс. т.

Худалов называет решение «Северстали» продать этот завод своевременным. Сейчас в отсутствие масштабных инвестпроектов предложение строительного проката превышает спрос, а кроме того, по строительному прокату маржа всегда ниже и это сезонный продукт, указывает он.

В России ощущается дефицит лома (это основное сырье для электрометаллургических заводов), поэтому маржинальность именно мини-заводов, таких как предприятие в Балаково, находится под давлением, добавил эксперт. Мини-заводами называются предприятия с коротким технологическим путем: в качестве сырья используется металлолом, из которого производят сталь, а из стали — строительный прокат. Крупнейшие игроки этого рынка помимо завода в Балаково — НЛМК (мини-заводы в Калужской области и на Урале производят около 3,5 млн т в год) и принадлежащий «Мечелу» Ростовский электрометаллургический завод (мощность — 530 тыс. т в год, находится под процедурой наблюдения).

Рынок арматуры в России, по оценке Худалова, составляет около 7–8 млн т в год, плюс остальной строительный сортамент — еще 4–5 млн т.

На дефицит лома в России недавно пожаловались Минпромторгу трубники. По их мнению, он образовался в том числе из-за развития в России электросталеплавильных производств. Они попросили ввести временные ограничения на экспорт — на шесть месяцев.