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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Число пострадавших в ДТП с автобусом из Украины близ Орла достигло 21

Число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса Yutong и грузовика «КамАЗ» в Кромском районе Орловской области увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

«В настоящий момент за медицинской помощью обратились 21 человек. У многих ушибы и порезы», — заявили в ведомстве.

В ГУ МЧС России по Орловской области сообщили ТАСС, что рейсовый автобус следовал из Киева. «Все пострадавшие — это граждане Украины», — уточнили в ведомстве.

Новость дополняется

Теги: ДТП, автобус, Орловская область, «КамАЗ»
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