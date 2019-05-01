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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Финальная часть «Мстителей» собрала в прокате миллиард рублей за три дня
Американский фильм «Мстители. Финал» поставил два рекорда и заработал в российском прокате более 1 млрд руб. за три дня. Сборам способствует в том числе отсутствие сильных конкурентов
Фото: кадр из фильма «Мстители.Финал»

Кассовые сборы завершающей части кинофраншизы Marvel «Мстители.Финал» к 15:00 мск 1 мая превысили 1 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений (ЕАИС) о показах в кинозалах. Картину посмотрели почти 3,4 млн зрителей на 51,3 тыс. сеансов. Фильм стартовал в мировом прокате 25 апреля, в России премьера состоялась на четыре дня позже. Прокатчик ленты — Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR). 

Лента уже побила в отечественном прокате два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы, которые превысили 307 млн руб., и по сборам в первый день — почти 430 млн руб. Оба предыдущих рекорда принадлежали фильму «Мстители: Война бесконечности», вышедшему в прокат 3 мая прошлого года. Предварительные продажи предыдущей части франшизы составили 123 млн руб., сборы в день премьеры — 274,4 млн руб., сообщили РБК в государственном Фонде кино, который является оператором ЕАИС.

Завершающая часть «Мстителей» обновляет рекорды не только в России. По итогам пяти дней мирового проката, сообщает boxofficemojo.com, картина заработала $1,2 млрд. Ленте «Мстители: Война бесконечности», отмечает портал «Бюллетень кинопрокатчика», чтобы набрать эту сумму, потребовалось 11 дней.

«Мстители. Финал» подводят итог одиннадцатилетней франшизы Marvel, именно этим обусловлены ее рекорды, считает директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Елена Захарова.

На сборы «Финала» повлияло отсутствие в марте—апреле сильных конкурентов в отечественном прокате, утверждает гендиректор киносети «Премьер-Зал» Владимир Петелин.

«Интерес зрителей также вызван тем, что это финал франшизы, который не подразумевает продолжение. Но, думаю, с учетом коммерческого успеха фильмов, создатели все-таки найдут вариант, чтобы снять продолжение. Возможно, это будет spin-off (ответвление от основного сюжета)», — полагает Петелин.

В апреле кассу собирал только американский фантастический боевик «Шазам!» (стартовал в прокате 4 апреля), но у него средние сборы — 624,5 млн руб., отмечает главный редактор Kinodata.pro Сергей Лавров. Благодаря отсутствию конкурентов «Мстители» продолжат показывать высокие результаты и в мае, уверен эксперт. Однако, прогнозирует Лавров, завершающая часть «Мстителей» вряд ли побьет рекорд по сборам «Аватара».

Вышедшая в прокат в декабре 2009 года фантастическая лента «Аватар» от режиссера «Титаника» Джеймса Кэмерона остается непревзойденным лидером в России. Его сборы, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика, составляют 3,5 млрд руб., фильм посмотрели почти 13,5 млн зрителей.

Автор: Мария Истомина
Теги: кинопрокат, фильмы
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