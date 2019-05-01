Финальная часть «Мстителей» собрала в прокате миллиард рублей за три дня

Финальная часть «Мстителей» собрала в прокате миллиард рублей за три дня

Американский фильм «Мстители. Финал» поставил два рекорда и заработал в российском прокате более 1 млрд руб. за три дня. Сборам способствует в том числе отсутствие сильных конкурентов

Фото: кадр из фильма «Мстители.Финал»

Кассовые сборы завершающей части кинофраншизы Marvel «Мстители.Финал» к 15:00 мск 1 мая превысили 1 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений (ЕАИС) о показах в кинозалах. Картину посмотрели почти 3,4 млн зрителей на 51,3 тыс. сеансов. Фильм стартовал в мировом прокате 25 апреля, в России премьера состоялась на четыре дня позже. Прокатчик ленты — Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).

Лента уже побила в отечественном прокате два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы, которые превысили 307 млн руб., и по сборам в первый день — почти 430 млн руб. Оба предыдущих рекорда принадлежали фильму «Мстители: Война бесконечности», вышедшему в прокат 3 мая прошлого года. Предварительные продажи предыдущей части франшизы составили 123 млн руб., сборы в день премьеры — 274,4 млн руб., сообщили РБК в государственном Фонде кино, который является оператором ЕАИС.

Завершающая часть «Мстителей» обновляет рекорды не только в России. По итогам пяти дней мирового проката, сообщает boxofficemojo.com, картина заработала $1,2 млрд. Ленте «Мстители: Война бесконечности», отмечает портал «Бюллетень кинопрокатчика», чтобы набрать эту сумму, потребовалось 11 дней.

«Мстители. Финал» подводят итог одиннадцатилетней франшизы Marvel, именно этим обусловлены ее рекорды, считает директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Елена Захарова.

На сборы «Финала» повлияло отсутствие в марте—апреле сильных конкурентов в отечественном прокате, утверждает гендиректор киносети «Премьер-Зал» Владимир Петелин.