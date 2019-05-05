Росстат узнал цели использования россиянами интернета

Большинство россиян — 62% — чаще всего используют интернет для общения в социальных сетях, сообщает RT со ссылкой на данные опроса Росстата. Как отмечается, возраст большинства респондентов составил от 15 до 19 лет.

Половина опрошенных пользуется сетью для чтения статей и новостей. Фильмы, игры и музыку в интернете скачивают 36% участников опроса.

Около 35% респондентов пользуются интернетом для проведения финансовых операций, в том числе оплаты услуг и денежных переводов. 26,5% участников исследования ответили, что покупают через интернет товары и услуги для повседневной жизни, а также публикуют в Сети объявления о продаже личных вещей.

Всего, согласно исследованию, интернет используют 72% россиян старше 15 лет.