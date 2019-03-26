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Alibaba $245 (+37,06%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Регулятор попытался лишить фирму «Красного & Белого» лицензии на алкоголь
Росалкогольрегулирование требовало в суде аннулировать лицензию одной из компаний «Красного & Белого» за несвоевременную фиксацию оборота алкоголя в ЕГАИС. Но Арбитраж Московской области отклонил иск
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Арбитражный суд Московской области отклонил иск Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование — РАР) к ООО «Прометей» об аннулировании лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, передает корреспондент РБК с заседания.

«Прометей» входит в структуру крупнейшей сети алкомаркетов «Красное & Белое». По данным «INFOline-Аналитики», на это юрлицо в 2018 году приходилось около 60% всей выручки розничной компании (оборот ретейлера по итогам года — 301 млрд руб.). Это одна из ключевых компаний группы, ранее рассказывал РБК представитель крупной российской алкогольной компании.

Претензии РАР касались того, что общество осуществляло оборот алкогольной продукции, информация о которой не была зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС, а именно «Прометеем» нарушались сроки фиксации алкоголя в системе на один-два дня, заявил представитель службы в ходе заседания. При этом, отвечая на вопрос судьи, он ответил, что незафиксированной в ЕГАИС продукции в ходе проверки у компании обнаружено не было.

Суд оставил заявление службы без удовлетворения, решение может быть обжаловано в Десятом Арбитражном апелляционном суде в течение месяца, постановил судья Юрий Гвоздев

Будет ли РАР подавать апелляцию, представитель регулятора в суде не сообщил. В пресс-службе РАР от комментариев отказались.

Из данных СПАРК следует, что «Прометей» зарегистрирован в 2015-м, единственный владелец — Сергей Студенников. Последняя опубликованная выручка за 2017 год — 43,351 млрд руб., и это максимальный показатель по обороту среди компаний, в которых бизнесмен значится владельцем и торгующих алкоголем фирм. ​Согласно данным в реестре лицензий Росалкогольрегулирования, к указанному юрлицу относятся склады «Красное & Белое» в Московской и Самарской областях, а также в Татарстане. Последняя лицензия была выдана в октябре 2018 года со сроком действия до апреля 2021-го.

Заявление об аннулировании алкогольной лицензии поступило в суд 23 января этого года, два дня спустя после объявления о крупнейшем слиянии на рынке ретейла за последние годы. Тогда стало известно, что Студенников, владелец крупнейшей в России сети алкомаркетов «Красное & Белое», договорился об объединении с ​Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым — бенефициарами ГК «Дикси» и «Альбион 2002» (управляет сетью алкомаркетов «Бристоль»). Согласно совместному заявлению сторон, после объединения доля в 51% в совместном бизнесе будет принадлежать Кесаеву и Кациеву, 49% — Студенникову.

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Слиятельная персона: как Кесаев стал бенефициаром 3-го ретейлера страны

Объединение торговых сетей должно привести к появлению третьего по объему выручки ретейлера на российском рынке — после X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».

Сделке предшествовали обыски в «Красном & Белом» с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. Они прошли в конце декабря одновременно на всех складах компании и в офисах «Красного & Белого». Как сообщал тогда представитель ретейлера, работа компании была парализована. Силовые структуры обосновывали свои действия подозрениями в обороте контрафактной продукции и неуплате налогов. По итогам проверки официальные обвинения предъявлены не были, и работа была оперативно восстановлена.

Глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров тогда оценивал день простоя для сети алкомаркетов в сумму до 100 млн руб., учитывая, что следственные действия проходили в предновогодний период. Он также отмечал, что каждый день сумма недополученной прибыли будет удваиваться, «поскольку товар будет заканчиваться и не сможет быть отгружен». Два источника РБК, близких к компании, тогда сообщали о том, что в «Красном & Белом» не исключали «версию с недружественными действиями со стороны конкурентов».

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: «Красное & Белое», Росалкогольрегулирование
Материалы по теме
Слиятельная персона: как Кесаев стал бенефициаром 3-го ретейлера страны
Бизнес
«Красное & Белое» заявила о парализованной из-за обысков работе
Бизнес
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