Регулятор попытался лишить фирму «Красного & Белого» лицензии на алкоголь

Росалкогольрегулирование требовало в суде аннулировать лицензию одной из компаний «Красного & Белого» за несвоевременную фиксацию оборота алкоголя в ЕГАИС. Но Арбитраж Московской области отклонил иск

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Арбитражный суд Московской области отклонил иск Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование — РАР) к ООО «Прометей» об аннулировании лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, передает корреспондент РБК с заседания.

«Прометей» входит в структуру крупнейшей сети алкомаркетов «Красное & Белое». По данным «INFOline-Аналитики», на это юрлицо в 2018 году приходилось около 60% всей выручки розничной компании (оборот ретейлера по итогам года — 301 млрд руб.). Это одна из ключевых компаний группы, ранее рассказывал РБК представитель крупной российской алкогольной компании.

Претензии РАР касались того, что общество осуществляло оборот алкогольной продукции, информация о которой не была зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС, а именно «Прометеем» нарушались сроки фиксации алкоголя в системе на один-два дня, заявил представитель службы в ходе заседания. При этом, отвечая на вопрос судьи, он ответил, что незафиксированной в ЕГАИС продукции в ходе проверки у компании обнаружено не было.

Суд оставил заявление службы без удовлетворения, решение может быть обжаловано в Десятом Арбитражном апелляционном суде в течение месяца, постановил судья Юрий Гвоздев

Будет ли РАР подавать апелляцию, представитель регулятора в суде не сообщил. В пресс-службе РАР от комментариев отказались.