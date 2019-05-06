Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка

Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «Курский промышленный банк», выкупив их у прежних акционеров банка, следует из сообщения кредитной организации. По данным ЦБ, ранее 80,55% голосующих акций Курскпромбанка принадлежало его председателю правления Федору Хандурину и его супруге Татьяне.

«С руководством Экспобанка достигнуты договоренности о сохранении текущей бизнес-модели Курскпромбанка», — прокомментировал сделку Хандурин, отметив, что в рамках сделки планируется «внедрить новые банковские продукты и усилить технологическую платформу».

Сделка по приобретению контрольного пакета акций Курскпромбанка была завершена 30 апреля, после получения согласия Банка России.

Курскпромбанк действует на территории Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областей, где — помимо головного офиса — располагаются 33 подразделения, включая дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы, а также операционные кассы. На 1 апреля 2019 года активы-нетто банка составляли 24,4 млрд руб., собственный капитал — 4,4 млрд руб., кредитный портфель — 20,5 млрд руб.

В начале 2017 года Игорь Ким заявил, что планирует проводить по 1–2 сделки по приобретению мелких банков ежегодно. «Банки будут, вероятно, меньшего, чем мы, размера», — уточнял банкир.