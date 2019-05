Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка

В конце февраля 2017 года Ким закрыл сделку по покупке небольшого сербского Marfin Bank у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. До этого были приобретены: Королевский банк Шотландии в России у Royal Bank of Scotland (RBS), казахстанская «дочка» Royal Bank of Scotland (RBS) (Великобритания), LBBW Bank CZ a.s. у немецкого Landesbank земли Баден-Вюртемберг (Германия), WestLB Vostok у WestLB AG (Германия), FB-Leasing у VR Leasing AG (Германия) и у группы Barclays, дочернего Барклайс Банка (Великобритания). В декабре 2018 года Экспобанк закрыл сделку по покупке турецкого «Япы Креди Банк Москва», в марте 2018 год банк был присоединен к Экспобанку.

В 2018 году прибыль Экспобанка составила 1,6 млрд руб.