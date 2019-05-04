В Москве в историческом здании газеты «Известия» произошел пожар

В Москве в историческом здании газеты «Известия» произошел пожар

В Москве в здании на Тверской улице произошел пожар. В результате были спасены два человека, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Информация о задымлении поступила спасателям 3 мая в 23:25. Прибывшие на место пожарные выяснили, что оно возникло на третьем этаже в доме 18к1.

Пожар возник на площади 50 кв. м., его ликвидировали в 00:05 4 мая. На тушение возгорания выезжали 18 подразделений. Спасенных людей передали сотрудникам скорой помощи. При этом никто не пострадал.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что пожар возник в историческом здании газеты «Известия». Информацию подтвердили «РИА Новости» в московском главке МЧС.