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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Избирком Северной Македонии сообщил о победе Стево Пендаровски на выборах

Государственная избирательная комиссия Северной Македонии обнародовала результаты подсчета 97,84% бюллетеней на президентских выборах, согласно которым кандидат правящего «Социал-демократического союза Македонии» (СДСМ) Стево Пендаровски одерживает победу. Об этом сообщает Fakti.

По данным избиркома, Пендаровски заручился поддержкой 51,83% избирателей, в то время как его соперница Гордана Силяновска-Давкова от крупнейшей оппозиционной партии «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия македонского национального единства» (ВМРО-ДПМНЕ) получила 44,57% голосов.

Политика
В Северной Македонии начался второй тур президентских выборов

Явка во втором туре президентских выборов составила более 816 тыс. человек (46,64%), в первом туре — 41,79%.

Силяновска-Давкова признала свое поражение, заявив об этом на пресс-конференции. Выступая перед журналистами, она отметила, что считает число полученных голосов удовлетворительным результатом.

В свою очередь Пендаровски поблагодарил всех своих избирателей. «Сегодня граждане победили, я хочу заявить, что буду служить с преданностью всем», — сказал он.

Теги: Македония, президентские выборы, Избирком
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