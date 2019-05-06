Избирком Северной Македонии сообщил о победе Стево Пендаровски на выборах

Избирком Северной Македонии сообщил о победе Стево Пендаровски на выборах

Государственная избирательная комиссия Северной Македонии обнародовала результаты подсчета 97,84% бюллетеней на президентских выборах, согласно которым кандидат правящего «Социал-демократического союза Македонии» (СДСМ) Стево Пендаровски одерживает победу. Об этом сообщает Fakti.

По данным избиркома, Пендаровски заручился поддержкой 51,83% избирателей, в то время как его соперница Гордана Силяновска-Давкова от крупнейшей оппозиционной партии «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия македонского национального единства» (ВМРО-ДПМНЕ) получила 44,57% голосов.

Явка во втором туре президентских выборов составила более 816 тыс. человек (46,64%), в первом туре — 41,79%.

Силяновска-Давкова признала свое поражение, заявив об этом на пресс-конференции. Выступая перед журналистами, она отметила, что считает число полученных голосов удовлетворительным результатом.