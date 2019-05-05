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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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В Северной Македонии начался второй тур президентских выборов

В Северной Македонии открылись избирательные участки для проведения второго тура выборов президента. Голосование началось в 7:00 по местному времени (8:00 мск) и продлится до 19:00 (20:00 мск).

Как сообщает местное издание Vesti, за выборами будут следить более 4 тыс. наблюдателей, в том числе 520 иностранцев, аккредитованных Государственной избирательной комиссией.

Кандидаты, прошедшие во второй тур: Стево Пендаровски от правящего «Социал-демократического союза Македонии» (СДСМ) и) Гордана Силяновска-Давкова от крупнейшей оппозиционной партии «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия македонского национального единства» (ВМРО-ДПМНЕ).

В первом туре, состоявшемся 21 апреля, никто из претендентов не набрал необходимого большинства голосов — Пендаровски набрал 42, 81%, а Силяновска-Давкова — 42,25%. Блерим Река, выдвинутый оппозиционным «Альянсом за албанцев», набрал 10,6% голосов и выбыл из гонки. 4,34% бюллетеней были признаны недействительными.

Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать большинство голосов при условии, что явка избирателей составит 40%, то есть 723 253 человека из числа зарегистрированных избирателей. В первом туре явка составила 41,79%.

Теги: выборы президента, голосование, второй тур
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