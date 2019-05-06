Мурманские власти выплатят по ₽1 млн семьям погибших при крушении SSJ-100

Правительство Мурманской области выплатит семьям погибших в результате аварии самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево по 1 млн руб., а госпитализированные получат по 500 тыс. руб. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Чибис, передает «РИА Новости».

«Сейчас сверяются списки, сколько людей — жители Мурманской области, работа проводится всю ночь. Мы окажем всем семьям погибших поддержку. Документ будет подписан уже утром», — рассказал он.

Чибис рассказал, что психологи работают с жителями Мурманска, которые находятся в местном аэропорту и ждут возвращения родственников, летевших на сгоревшем самолете. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших.

Инцидент с лайнером авиакомпании «Аэрофлот» произошел 5 мая в Шереметьево. Борт, на котором находились 78 человек, вылетел в Мурманск, однако спустя некоторое время капитан запросил разрешение вернутся из-за технической неисправности.