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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Полиция задержала устроившего стрельбу возле торгового центра в Москве

Мужчина открыл стрельбу на Тайнинской улице в Москве, сотрудники полиции его задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В районе дома 19 по улице Тайнинская мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета», — заявил он.

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В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили ТАСС информацию об инциденте. В полиции отметили, что мужчина, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в воздух. В результате произошедшего никто не пострадал.

Очевидцы происшествия рассказали «Пятому каналу», что мужчина устроил стрельбу в торговом центре «Тайнинский». По их словам, сперва он произвел три выстрела внутри здания, а затем шесть на улице. Стрельба была хаотичная, а сам мужчина вел себя неадекватно, добавили свидетели.

Теги: стрельба, торговый центр, задержание
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