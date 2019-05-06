Полиция задержала устроившего стрельбу возле торгового центра в Москве

Мужчина открыл стрельбу на Тайнинской улице в Москве, сотрудники полиции его задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В районе дома 19 по улице Тайнинская мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета», — заявил он.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили ТАСС информацию об инциденте. В полиции отметили, что мужчина, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в воздух. В результате произошедшего никто не пострадал.

Очевидцы происшествия рассказали «Пятому каналу», что мужчина устроил стрельбу в торговом центре «Тайнинский». По их словам, сперва он произвел три выстрела внутри здания, а затем шесть на улице. Стрельба была хаотичная, а сам мужчина вел себя неадекватно, добавили свидетели.