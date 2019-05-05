«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая 4 мая в Бостоне на арене TD Garden, завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забили Давид Крейчи (22-я минута), Брэд Маршанд (45-я) и Давид Пастрняк (52-я, 59-я), у «Коламбуса» — Сет Джонс (51-я), Райан Дзингел (53-я) и Дин Кукан (54-я).

Маршанд отдал две результативные передачи, таким образом увеличив число набранных очков в текущем плей-офф до 13. Голевой передачей отметился российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, у него на счету 11 очков.