«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за крушения лайнера в Шереметьево

Руководство авиакомпании «Аэрофлот» приняло решение скорректировать время вылета нескольких десятков рейсов после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом сообщается на сайте компании.

Видео: аэропорт Шереметьево

В частности, 51 внутренний и международный рейс, вылеты которых были запланированы из Шереметьево 5 мая, были перенесены на более позднее время. Часть из них уже вылетела, а другие отправятся с задержкой.

Кроме того, сместилось время вылета рейсов «Аэрофлота», которые должны прибыть в Шереметьево 5 и 6 мая. Среди них оказались 42 внутренних и международных рейса.