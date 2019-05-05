Появилось видео загоревшегося в Шереметьево самолета

Самолет летел в Мурманск, но после взлета пилоты запросили возвращение в аэропорт, рассказал источник РБК в Росавиации. Лайнер смог приземлиться только со второй попытки, после чего у него загорелись двигатели

Очевидец передал в распоряжение РБК видео, на котором виден горящий в аэропорту Шереметьево самолет. По данным источника РБК в Росавиации, лайнер с 78 пассажирами на борту совершил жесткую посадку со второй попытки, несколько человек пострадали.

Видео: очевидец Алексей Мажара для РБК

На кадрах видно, что от загоревшегося самолета идет очень густой дым, к лайнеру направляются автомобили специальных служб.

Речь идет о Superjet 100-95, который должен был выполнить рейс SU 1492 Москва-Мурманск. Это совместный рейс компаний «Аэрофлот» и KLM. Как рассказал РБК источник в Росавиации, после взлета пилоты сообщили о проблемах со связью и запросили возвращение в аэропорт. Лайнер смог приземлиться только со второй попытки, после чего у него подломились стойки и загорелись двигатели. Начался пожар и аварийная эвакуация.