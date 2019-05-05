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Появилось видео загоревшегося в Шереметьево самолета
Самолет летел в Мурманск, но после взлета пилоты запросили возвращение в аэропорт, рассказал источник РБК в Росавиации. Лайнер смог приземлиться только со второй попытки, после чего у него загорелись двигатели

Очевидец передал в распоряжение РБК видео, на котором виден горящий в аэропорту Шереметьево самолет. По данным источника РБК в Росавиации, лайнер с 78 пассажирами на борту совершил жесткую посадку со второй попытки, несколько человек пострадали.

Видео: очевидец Алексей Мажара для РБК

На кадрах видно, что от загоревшегося самолета идет очень густой дым, к лайнеру направляются автомобили специальных служб.

Общество
Появилось видео загоревшегося в Шереметьево самолета

Речь идет о Superjet 100-95, который должен был выполнить рейс SU 1492 Москва-Мурманск. Это совместный рейс компаний «Аэрофлот» и KLM. Как рассказал РБК источник в Росавиации, после взлета пилоты сообщили о проблемах со связью и запросили возвращение в аэропорт. Лайнер смог приземлиться только со второй попытки, после чего у него подломились стойки и загорелись двигатели. Начался пожар и аварийная эвакуация.

При этом, по данным РЕН-ТВ, самолет начал гореть еще в воздухе.

Общество
В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное

На борту находились 78 человек, ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах сообщает о десяти пострадавших, «РИА Новости» пишет о пяти людях, получивших травмы.

«РИА-Новости» со ссылкой на источник также сообщает о том, что причиной возгорания стала неисправность в электропроводке на борту самолета. Сейчас Шереметьево перенаправляет прилетающие самолеты в Домодедово.

Автор: Артем Губенко
Теги: Самолет, Шереметьево, Пожар
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