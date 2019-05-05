В Курганской области запретили продажу алкоголя из-за лесных пожаров

В Курганской области из-за лесных пожаров на ближайшую неделю введен запрет на продажу алкоголя и средств для розжига огня. Об этом распорядился врио губернатора региона Вадим Шумков, говорится на сайте местного ГУ МЧС.

На заседании комиссии правительства области по чрезвычайным ситуациям Шумков пояснил, что в «98% случаев» причиной пожаров в первые дни мая становился человеческий фактор. Поэтому, в частности, на период действия ЧС в регионе также будет введен запрет на охоту.

Режим ЧС в Кургане и четырех районах области ввели вечером 4 мая. Как сообщалось, из-за лесных пожаров в регионе сгорели более двух десятков жилых домов. В пресс-службе губернатора подчеркивали, что для тушения возгораний в регион направили дополнительные силы из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. В тушении пожаров также участвует авиация МЧС.