В Кургане и четырех районах области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Кургане и четырех районах Курганской области из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте губернатора региона.

«Зонами ЧС определены территории города Кургана, Белозерского, Кетовского, Сафакульевского, Щучанского районов Курганской области», — говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора подчеркнули, что в регион были направлены дополнительные силы для ликвидации пожаров. В частности, из Екатеринбурга прибыл вертолет, а из Тюмени ожидается прибытие 20 человек и двух единиц техники. В свою очередь учебно-спасательный центр Челябинска направит 50 человек на помощь в тушении пожаров.

Днем 4 мая пресс-служба главка МЧС по Курганской области сообщила, что в результате лесных пожаров в регионе сгорело пять жилых домов. При этом «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС, сообщило, что в Кетовском районе Курганской области из-за пожаров было уничтожено более 20 домов. «В результате установившейся в регионе сухой погоды и шквалистого ветра вблизи населенных пунктов Передергино, СНТ «Раздольное», «Благодатное» огнем уничтожен 21 дачный дом», — заявили в ведомстве.