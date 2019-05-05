«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

Самарские «Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Уфой» (1:1) в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает sports.ru

Хозяева открыли счет в начале первого тайма — мяч забил полузащитник Артем Тимофеев. Однако в компенсированное арбитром время второго тайма — на 93-й минуте — «Уфа» смогла уйти от поражения благодаря голу защитника Йонуца Неделчяру.

Таким образом «Крылья Советов» прервали серию из трех поражений подряд в чемпионате, но в турнирной таблице по-прежнему находятся в зоне стыковых матчей — 13-е место и 28 очков. «Уфа» также в зоне «стыков» — 14-е место и 26 очков.

Победителем чемпионата России в сезоне 2018-2019 годов ранее досрочно стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Эта победа стала пятой в истории клуба.