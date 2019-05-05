СК возбудил дело по факту гибели двоих детей на участке в Удмуртии

СК возбудил дело по факту гибели двоих детей на участке в Удмуртии

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей на одном из приусадебных участков в Удмуртии. Об этом говорится в сообщении республиканского управления Следственного комитета.

Дело заведено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным СК, вечером 4 мая девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения играли на приусадебном участке, в том числе возле компостной ямы. Позднее их тела нашел дедушка погибшей, сообщают следователи.

На место происшествия выехала оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.