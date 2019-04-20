Роструд напомнил о последних в 2019 году длинных выходных

Последние выходные протяженностью более пяти дней ждут россиян в начале мая. В другой раз возможность отдыхать более двух дней подряд появится только в ноябре, сообщили РБК в пресс-службе Роструда.

Отмечается, что сначала граждане будут отдыхать с 1 по 5 мая благодаря празднику Дня весны и труда, а затем с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на четверг.

Следующие длинные выходные россиян ждут только в ноябре — с 2 по 4 число по случаю Дня народного единства.