«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» благодаря шайбам Панарина

В игре с «Бостон Брюинз» россиянин, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Благодаря этому его команда победила в матче со счетом 3:2 и сравняла счет в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном». Игра состоялась в Бостоне и завершилась во втором овертайме.

Победную шайбу на 84-й минуте встречи с передачи Панарина забросил Мэтт Дюшейн. Со стороны «Бостон Брюинз»​ отличились Мэтт Гржельчик (забросил в матче первую шайбу на 8-й минуте) и Давид Пастрняк (23-я минута).

Панарин, в свою очередь, продлил результативную серию в текущем плей-офф до шести игр, установив новый рекорд в своем клубе.

В целом в шести матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли на счету россиянина 9 очков (4 шайбы и 4 голевых передачи) при показателе полезности «+3».​