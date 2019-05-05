Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Сразу несколько российских населенных пунктов: Якутск, Оймякон и Верхоянск возглавили список экстремальных мест планеты в рейтинге самых сложных для жизни и туризма городов, который составили аналитики испанской газеты El Pais.

Как отмечают эксперты, Якутск отличается максимально экстремальным климатом, так как зимой температура воздуха в этом населенном пункте опускается до минус 40 градусов Цельсия, а летом может достигать 29 градусов, из-за чего в город редко приезжают туристы, а местные жители испытывают серьезные жизненные трудности. При этом, как пишет издание, Якутск — это региональный центр и одновременно важный культурный, научный и экономический центр Сибири.

Также издание причислило к числу экстремальных места на Земле якутское село Оймякон, где в 1926 году температура воздуха достигла отметки минус 71,2 градуса Цельсия. По данным газеты, в этом городе живут много пожилых россиян.

Помимо этого, El Pais включил в своей рейтинг еще один якутский город — Верхоянск. Авторы издания утверждают, что этот город занесли в Книгу рекордов Гиннеса как город с самыми резкими перепадами температур. Так, самая низкая температура составила минус 69,8 по Цельсию, а самая высокая — плюс 37 градусов.

Самым жарким городом мира El Pais назвало мексиканский Сан-Луис-Рио-Колорадо, где максимальная температура достигала 59,5 градусов Цельсия. А самым труднодоступным городом на Земле издание считает перуанский шахтерский город Ла-Ринконада, расположенный на высоте 5099 метров над уровнем моря. Газета называет жизнь в городе вечной мерзлоты «непростой». При этом город привлекает множество лыжников и любителей альпинизма.

Также газета включила в список самых низко расположенных в мире городов израильские Иерихон и Табха (более 200 метров ниже уровня моря). Самым удаленным в мире городом издание назвало город-остров Адак в группе Алеутских островов.

К списку самых северных городов El Pais причислило расположенный на севере Норвегии город Хаммерфест, архипелаг Шпицберген и город Барроу на севере Аляски (США).

В число самых южных населенных пунктов Земли вошли город Ушуая в Аргентине и чилийский Пуэрто-Вильямс.