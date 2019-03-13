Mercer назвала самые удобные для жизни города

Международная консалтинговая компания Mercer опубликовала традиционный список городов, наиболее удобных для жизни. Первое место в нем заняла столица Австрии. Москва и Санкт-Петербург в первую сотню не попали

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология. Эксперты компании отметили низкий уровень преступности в австрийской столице, разнообразные варианты проведения досуга, высокий уровень развития транспортной инфраструктуры.

На втором месте в рейтинге оказался крупнейший город Швейцарии Цюрих. По безопасности он уступил лишь Люксембургу и Хельсинки.

Третье место поделили Ванкувер, Мюнхен и Окленд (Новая Зеландия). При этом указывается, что канадский город поднялся на две позиции и стал самым удобным для жизни в Северной Америке.

В первую десятку также попали Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Копенгаген, Женева и Базель.