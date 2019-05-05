Во Флориде из съехавшего в реку Boeing 737 извлекли черный ящик

Специалисты извлекли «черный ящик» из самолета Boeing 737, который ранее во Флориде съехал со взлетно-посадочной полосы и скатился в реку. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление вице-председателя Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) Брюса Ландсберга.

По его словам, бортовой самописец отправили на экспертизу в Вашингтон. При этом в хвостовой части самолета, которая была под водой, все еще остается речевой регистратор переговоров в кабине экипажа.

Чартерный лайнер Boeing 737, летевший с военно-морской базы в Гуантанамо на базу в Джексонвилле, накануне при посадке съехал в реку. На борту самолета находилось 136 пассажиров и семь членов экипажа. Госпитализация потребовалась 21 человеку.

По какой причине самолет съехал со взлетно-посадочной полосы, не уточняется. Также не сообщается, сколько времени потребуется на то, чтобы изъять самолет из воды.