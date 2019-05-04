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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

Следственный комитет начал доследственную проверку после сообщения в СМИ о ненадлежащем оказании помощи дежурным врачом городской больницы Новоалтайска 68-летнему пенсионеру. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

«В одном из интернет-изданий региона опубликовано сообщение, в котором жительница города Новоалтайска сообщает о ненадлежащем оказании помощи ее 68-летнему дедушке», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация, опубликованная в материале, в частности, об отказе принять пациента, поступившего в тяжелом состоянии, будет тщательно проверена.

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Статья об этом инциденте опубликовало местное издание «Толк». По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».

Внучка 68-летнего больного рассказала, что ее дедушка почувствовал себя плохо 2 мая. По ее словам, он начал кашлять кровью и задыхаться. Родственники отвезли его в больницу, однако там врач порекомендовал провести вышеуказанную процедуру. Как отмечается в материале, лишь через 40 минут из реанимации пришел врач и назначил рентген-снимок, который выявил у мужчины прободную язву с внутренним кровотечением. Кроме того, пациенту потребовалась откачка крови из легких, его состояние оценили как тяжелое.

Теги: Следственный Комитет РФ, доследственная проверка, Алтайский край, врач ..., пациент
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