СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

Следственный комитет начал доследственную проверку после сообщения в СМИ о ненадлежащем оказании помощи дежурным врачом городской больницы Новоалтайска 68-летнему пенсионеру. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

«В одном из интернет-изданий региона опубликовано сообщение, в котором жительница города Новоалтайска сообщает о ненадлежащем оказании помощи ее 68-летнему дедушке», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация, опубликованная в материале, в частности, об отказе принять пациента, поступившего в тяжелом состоянии, будет тщательно проверена.

Статья об этом инциденте опубликовало местное издание «Толк». По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».