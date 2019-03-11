Снаряд времен войны обнаружили на стройке в Москве

Снаряд времен войны обнаружили на стройке в Москве

На северо-западе Москвы на стройке обнаружили снаряд времен Великой отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, артиллерийский снаряд нашли на стройке в районе дома 20, корп. 4 по улице Демьяна Бедного.

Источник отметил, что на место прибыли сотрудники полиции и спасатели МЧС. Данные о габаритах снаряда он не сообщил.

Телеканал «Москва 24» опубликовал видео с места, где обнаружили снаряд. На кадрах видно, что оперативные службы оцепили участок стройки и приступили к извлечению боевого снаряда.