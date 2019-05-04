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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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РПЦ объяснила перенос поездки патриарха в Петербург потребностью в отдыхе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение перенести поездку в Санкт-Петербург, где должно было состояться освящение главного собора Новодевичьего монастыря, из-за необходимости отдохнуть. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя патриаршей пресс-службы священника Александра Волкова.

По его словам, поездка, которая была запланирована на 4 и 5 мая, переносится на конец мая. «Это связано с тем, что у предстоятеля Русской церкви последние недели был очень плотный график различных мероприятий», — пояснил Волков.

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Он отметил, что из-за насыщенного графика богослужений Страстной седмицы и Пасхи было принято решение сделать в рабочем графике патриарха перерыв на несколько дней. «В целом все хорошо», — заключил он.

Теги: РПЦ, Патриарх Кирилл, перенос, поездка, Новодевичий монастырь
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