Василий Уткин заявил о нападении на него

Спортивный журналист Василий Уткин заявил о том, что неизвестный совершил нападение на него. По словам Уткина, злоумышленник брызнул ему в лицо из баллончика с хлорацетофеноном («черемуха»), после чего скрылся. Об этом Уткин на писал в Telegram-канале.

Журналист отметил, что инцидент произошел после тренировки любительской команды «Эгриси», с которой он работает. Уткин заявил, что струя из баллончика прошла вскользь. «Жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах», — рассказал он.

По словам Уткина, нападение произошло перед выходом из спортивного комплекса «Локо-Спорт», где в это время суток он бывает практически всегда и его легко там застать. «Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой <...> у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон — для отчетности», — добавил он.

Новость дополняется