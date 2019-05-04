В Сети появилось видео с места ДТП c комиками Stand Up на Кубани

В Сети появилось видео с места ДТП c комиками Stand Up на Кубани

Видео с места ДТП на Кубани появилось в Сети. Оно опубликовано в группе «Типичный Краснодар».

На нем видны две горящие машины, отброшенные на обочину дороги.

Авария в Белореченском районе Краснодарского края произошла накануне, 3 мая. При столкновении двух машин погибли пять человек, двое пострадали. По данным РЕН ТВ и «Пятого канала», в одном из автомобилей находились Денис Маловичко и Елена Зуева, два комика проекта телеканала ТНТ Stand Up. Они ехали на концерт в Краснодар. Вместе с ними в машине были попутчики из сервиса BlaBlaCar.