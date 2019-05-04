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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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СМИ сообщили о гибели двух комиков проекта Stand Up в ДТП на Кубани

Денис Маловичко и Елена Зуева, два комика проекта телеканала ТНТ Stand Up, погибли в автомобильной аварии в Белореченском районе Кубани. Об этом пишут РЕН ТВ и «Пятый канал».

Отмечается, что комики ехали на концерт в Краснодар. Также в их автомобиле находились попутчики сервиса BlaBlaCar, пишет «Пятый канал».

Речь идет о ДТП с пятью погибшими и двумя пострадавшими, которое произошло в пятницу, 3 мая. На сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю говорится, что произошло столкновение двух машин — Hyundai Verna, где находились четыре человека, и Hyundai Accent, с тремя людьми внутри. Все люди в первой машине и один из пассажиров во второй погибли, водитель Hyundai Accent и второй пассажир госпитализированы.

По данным телеканалов, произошло лобовое столкновение, после чего автомобили загорелись. В МВД уточнили, что в отношении водителя Hyundai Accent возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

В пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю заявили РБК, что не разглашают личности погибших.

Теги: комик, смерть, ДТП, новости РБК
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