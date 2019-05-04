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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Общественники из США поделились впечатлениями от поездки в Крым

Представителям общественной организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» понравился Крым, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление члена организации Джо Макинтаера.

Делегация из США, состоящая примерно из двух десятков человек, включая граждан Великобритании, Швеции, Израиля и Непала, находится на полуострове с пятидневным визитом до 5 мая, поясняет агентство.

Макинтаер сообщил, что члены делегации «влюбились» в Крым, и высказал сожаление, что власти США и России не могут стать «хорошими друзьями». По его мнению, санкции Соединенных Штатов против Крыма бессмысленны. Макинтаер также отметил «проблему для туристов» — представители организации не смогли использовать на полуострове свои банковские карты.

В марте в Крым приезжала делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, в состав которой в том числе вошли действующие депутаты Национального собрания и мэры двух городов. МИД Украины «решительно» осудил поездку французов.

Теги: делегация, Крым, посещение
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