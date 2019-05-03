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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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Основателя Lingualeo заподозрили в убийстве

В отношении 34-летнего жителя Дюртюлинского района Башкирии, подозреваемого в убийстве сестры, возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Имени подозреваемого в этом сообщении следователи не раскрывают. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что речь идет об основателе приложения для изучения языка Lingualeo Айнуре Абдулнасырове. О задержании Абдулнасырова по подозрению в убийстве также сообщил РЕН ТВ.

РБК направил запрос в пресс-службу СУ СК по Башкирии. Номер Абдулнасырова был отключен.

Как говорится в сообщении на сайте Следственного комитета, 2 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в частном доме в селе Дюртюли обнаружили тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала оперативная группа. Следователи установили, что подозреваемый в ходе ссоры с сестрой нанес ей несколько ножевых ранений, женщина скончалась на месте. Ее мать, которая позже пришла домой и обнаружила тело дочери, вызвала полицию.

Мужчина не стал скрываться от властей и признал вину.

Lingualeo — бесплатный сервис для изучения английского языка, основанный в 2010 году. Согласно описанию приложения в магазине Google Play, им пользуются более 18 млн человек.

Теги: LinguaLeo, убийство, уголовное дело, Башкирия, Следственный комитет ..., новости РБК
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