Основателя Lingualeo заподозрили в убийстве

В отношении 34-летнего жителя Дюртюлинского района Башкирии, подозреваемого в убийстве сестры, возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Имени подозреваемого в этом сообщении следователи не раскрывают. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что речь идет об основателе приложения для изучения языка Lingualeo Айнуре Абдулнасырове. О задержании Абдулнасырова по подозрению в убийстве также сообщил РЕН ТВ.

РБК направил запрос в пресс-службу СУ СК по Башкирии. Номер Абдулнасырова был отключен.

Как говорится в сообщении на сайте Следственного комитета, 2 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в частном доме в селе Дюртюли обнаружили тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала оперативная группа. Следователи установили, что подозреваемый в ходе ссоры с сестрой нанес ей несколько ножевых ранений, женщина скончалась на месте. Ее мать, которая позже пришла домой и обнаружила тело дочери, вызвала полицию.

Мужчина не стал скрываться от властей и признал вину.