В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»

В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»

Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Погибшие были в штате Одиша, который располагается на востоке страны и выходит к побережью Индийского океана. Издание Times of India сообщает о шести подтвержденных властями жертвах.

Агентство ANI также сообщает о более 160 раненых. Отмечается, что в Одише разрушения затронули более 10 тыс. деревень и 52 города. Порывы ветра достигали 200 км/ч.

Накануне сообщалось, что власти штата Одиша (ранее назывался Орисса) эвакуировали около 1 млн человек из-за надвигающегося циклона. Их разместили в лагерях временного проживания. На территории штата также отменили движение более 220 поездов.

Эксперты оценили, что циклон «Фани» стал самым сильным с 1999 года. NDTV отмечает, что тогда из-за шторма погибли около 10 тыс. человек.