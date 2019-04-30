В центре Москвы произошел пожар

В центре столицы, в районе Серебрянической набережной произошел пожар, сообщается на сайте Главного управления МЧС по городу Москве.

Возгорание произошло в строящемся административном здании, расположенном напротив стр.1 д. 7 в Большом Николоворобинском переулке, на верхних этажах. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м.

«Оперативно прибывшими пожарными подразделениями в 16:34 загорание было ликвидировано», — уточняет МЧС.

Видео: alexanderbeminer / Instagram

В результате происшествия никто не пострадал. В пресс-службе ведомства ТАСС пояснили, что на стройке загорелся пенопласт, битум и кровля.