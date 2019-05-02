Полиция проверит георгиевские ленточки со свастикой в Нижнем Новгороде

Правоохранительные органы начали проверку после сообщений о продаже в Нижнем Новгороде георгиевских лент со свастикой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Информация о продаже на территории Нижнего Новгорода георгиевских лент со свастикой, размещенная в сети интернет, в настоящее время проверяется полицией», — говорится в сообщении.

О продаже таких лент сообщил в Facebook Александр Дейч. Впоследствии журналист рассказал радиостанции «Говорит Москва», что он провел контрольную закупку со съемочной группой телекомпании «Волга».

Дейч добавил, что магазин не сетевой и располагается в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По его словам, когда группа снимала происходящее на камеру, хозяин магазина отнял георгиевскую ленточку и вытолкал журналиста из магазина.

«Они стали кричать: «Это не наш товар». Был скандал с дракой, с выкидыванием журналистов из этого магазина», — сказал он. Дейч высказал мнение, что сотрудники спрячут партию товара.