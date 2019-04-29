Ультраправые впервые за 40 лет прошли в национальный парламент Испании Споры о мигрантах и Франко помогли занять им депутатские места

По итогам досрочных выборов в испанский парламент правящая Социалистическая партия укрепила свои позиции. Формирование правительства может затянуться до июля, ультраправые в него вряд ли войдут

Педро Санчес (Фото: Angel Navarrete / Bloomberg)

Как проголосовали испанцы

После победы на досрочных выборах в Генеральные кортесы Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) попытается сформировать правительство самостоятельно, но готова вести диалог с другими политическими силами, заявила в понедельник и.о. вице-премьера Кармен Кальво (ее слова приводит Reuters).

28 апреля за социалистов во главе с и.о. премьера Педро Санчесом проголосовали 29% пришедших на участки испанцев, что позволит ИСРП получить 123 из 350 мест в нижней палате парламента — конгрессе депутатов, согласно данным El Pais. Социалисты улучшили свои показатели: после выборов 2016 года у них было 84 мандата. На втором месте консервативная Народная партия, которая была правящей до июня 2018 года. Она получила 17% голосов, что гарантирует ей 66 мест. На третьем — центристская партия «Граждане» (16%, 57 мест), на четвертом — левая коалиция Podemos (14%, 42 места). При этом впервые со времен Франко в парламент прошла ультраправая партия — «Вокс» (Vox), получившая 10% голосов, что обещает ей 24 места.

Остальные места займут националистические партии, представляющие различные автономные области. В частности, 15 мест в нижней палате получит партия «Левые республиканцы Каталонии». Ее лидером является бывший зампредседателя правительства автономии Ориол Жункерас, который находится в тюрьме с ноября 2017 года из-за обвинений в организации мятежа после референдума о независимости Каталонии. Партия «Вместе за Каталонию» бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, находящегося в изгнании, смогла получить семь мандатов.

По данным The Guardian, социалисты получили большинство голосов в Андалусии. Народная партия стала наиболее популярной в бедных сельских областях Центральной и Северной Испании. В Каталонии, за исключением Барселоны, где хорошо выступили социалисты, большинство получили партии, выступающие за независимость региона. «Вокс» удачно выступил на юге: наибольшее количество мест в парламент ему обеспечила Севилья.