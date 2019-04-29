Выборы прошли при высокой явке, на участки пришли 75% избирателей, что больше, чем на любых выборах в последние 12 месяцев.
Сколько времени займет формирование правительства
В Испании правительство формирует набравшая большинство в конгрессе депутатов партия. Чтобы премьер был утвержден в первом туре, за него должны проголосовать 176 депутатов, во втором — относительное большинство. С 2018 года социалисты возглавляли правительство меньшинства, опираясь на поддержку других партий. «У нас более чем достаточно [голосов], чтобы направить этот корабль по пути, которым он должен следовать», — заявила Кальво.
Наиболее вероятно формирование правительства левыми партиями, хотя состав такой коалиции пока предсказать сложно, указывает в обзоре ситуации после выборов банк Barclays. Вместе с Podemos у социалистов не набирается 176 депутатов, поэтому Санчесу придется искать союзников среди националистических партий. Формирование правительства может затянуться до июля из-за майских выборов в Европарламент и межпартийных консультаций по формированию региональных правительств, прогнозируют аналитики банка. К этому же сроку в Мадриде может закончиться суд на лидерами каталонского сепаратизма, что также может повлиять на будущий состав коалиции.
Каким бы ни был окончательный состав правительства, отношения с Москвой не претерпят серьезных изменений. «Отношения с Россией находятся на периферии проблем испанского правительства», — объясняет научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов. По мнению эксперта, в отношении России у Испании традиционно прагматические интересы — прежде всего это российские туристы. Для испанского правительства, правого или левого, приоритетом является работа для испанцев и привлечение инвестиций, и Россия может это обеспечить, указывает Филатов. Тем не менее, отмечает эксперт, Испания в значительной мере связана позицией Европейского союза: она может придерживаться более мягких взглядов в отношении России, но ориентируется на точку зрения Берлина и Парижа.
Почему растет популярность правых
Ультраправые, впервые за 40 лет вошедшие в парламент, останавливаться на достигнутом не собираются. Лидер «Вокса» Сантьяго Абаскаль в понедельник заявил, что партия рассчитывает успешно выступить на майских выборах в Европарламент, а со временем увеличить свое представительство в национальном парламенте до 180 депутатов.
Партия была основана в 2013 году бывшими членами Народной партии. Впервые она успешно выступила на региональных выборах в Андалусии в декабре 2018 года, получив 12 из 109 мест в парламенте автономной области. Перед парламентскими выборами партия опубликовала свою программу «100 мер для Испании», согласно которой ультраправые выступают против системы децентрализации, поддерживают единое правительство и парламент для всей страны и решительно противостоят баскскому и каталонскому сепаратизму. «Вокс» выступает за ограничение миграции и депортацию всех незаконных мигрантов. Как утверждается в партийной программе, введение квот на миграцию необходимо для «здоровья» национальной экономики и интеграции мигрантов в испанское общество. Также ультраправые хотят «вернуть контроль над границами», построить «непреодолимую» стену на границе Испании в городах Сеута и Мелилья и вернуть Испании Гибралтар. Партия намеревается восстановить влияние в Европе и мире, которое «заслуживают люди, экономика и история Испании».
Популярность «Вокса» связана с кризисом в Народной партии, радикальная часть электората которой перешла к «Воксу», а более умеренная — к «Гражданам», считает Филатов. Эту популярность могла повысить и продолжающаяся в Испании дискуссия о перезахоронении останков Франко. Санчес подписал декрет об эксгумации останков (захоронены в мемориальном комплексе «Долина павших») в августе прошлого года. По плану правительства эксгумация должна пройти 10 июня.
Споры вокруг перезахоронения стали одним из факторов популярности ультраправых, считает Филатов. Он поясняет, что значительная часть населения считает, что у режима Франко были свои позитивные стороны, например, стремительное экономическое развитие, а потому не нужно раскалывать страну перезахоронением.
Рост популярности ультраправых партий — общий тренд для стран Евросоюза. Только за последний год ультраправым силам удалось войти в парламенты Швеции, Финляндии и Эстонии. Успешно они выступили и на прошлых выборах в Германии, Франции, Италии и Австрии: «Альтернатива для Германии» смогла набрать 12,6% голосов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 13%, итальянская «Лига» Маттео Сальвини — 17,4%. Ультраправая Австрийская партия свободы смогла получить 26% голосов и войти в правящую коалицию с Австрийской народной партией во главе с Себастьяном Курцем. За последние несколько лет ультраправые партии успешно выступили в 17 странах Европейского союза.