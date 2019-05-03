Синоптики предупредили о дожде 3 мая в Москве

Синоптики предупредили о дожде 3 мая в Москве

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в пятницу, 3 мая. Об этом сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня в Москве облачно с прояснениями, к вечера местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в столице от +14 до +16, в Подмосковье от +12 до +17», — сказал Тишковец.

В центре «Фобос» прогнозируют юго-западный и порывистый ветер, атмосферное давление будет расти в течение дня и составит 738 мм ртутного столба.

Накануне в Москве был побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года, когда атмосферное давление достигало 737 мм ртутного столба.