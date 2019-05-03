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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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Синоптики предупредили о дожде 3 мая в Москве

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в пятницу, 3 мая. Об этом сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня в Москве облачно с прояснениями, к вечера местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в столице от +14 до +16, в Подмосковье от +12 до +17», — сказал Тишковец.

В центре «Фобос» прогнозируют юго-западный и порывистый ветер, атмосферное давление будет расти в течение дня и составит 738 мм ртутного столба.

Накануне в Москве был побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года, когда атмосферное давление достигало 737 мм ртутного столба.

Теги: Москва, синоптики, погода, дождь, новости РБК
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