Рябков анонсировал предстоящую встречу Лаврова и Помпео в Финляндии

Рябков анонсировал предстоящую встречу Лаврова и Помпео в Финляндии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Финляндии. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Да, встреча согласована», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Встреча Лаврова и Помпео пройдет на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая.

Ранее Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.