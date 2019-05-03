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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Рябков анонсировал предстоящую встречу Лаврова и Помпео в Финляндии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Финляндии. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Да, встреча согласована», — сказал представитель внешнеполитического ведомства. 

Встреча Лаврова и Помпео пройдет на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая.

Ранее Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.

Теги: Сергей Лавров, Майк Помпео, Финляндия, встреча, Сергей Рябков
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