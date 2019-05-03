В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники из-за пробок

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил вице-премьеру Максиму Акимову ограничить ремонт дорог в первые дни государственных праздников. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на текст письма парламентария.

По словам Власова, в России ежегодно существуют «определенные временные периоды», когда на дорогах гораздо больше транспорта, чем обычно. В частности, пояснил политик, речь идет о майских праздниках, когда многие выезжают из города. При этом, подчеркнул «парадоксальный факт» парламентарий, в такие дни дорожные работы не прекращаются, и «огромное количество» людей стоит в пробках.

Соответственно, Власов предложил ограничить ремонтные работы на дорогах в дни начала государственных праздников и попросил Акимова дать оценку этой идее.

В конце апреля Акимов сообщил о поручении Минтрансу и МВД до конца 2019 года провести ревизию всех федеральных дорог в стране для возможного увеличения скоростного режима с нынешних 90 до 110 км/ч. До этого в интервью РБК министр говорил о необходимости дифференцированного подхода для магистралей и городских дорог.