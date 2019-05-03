В Раде предложили призывать резервистов «в особый период» без мобилизации

Восемь депутатов Верховной рады Украины из разных фракций в конце апреля зарегистрировали законопроект, который позволяет призвать резервистов без объявления мобилизации. Об этом пишут «Украинские новости».

Для этого предлагается ввести понятие «особого периода» (что подразумевается под этой формулировкой — не уточняется), когда резервисты проходят службу до 6 месяцев, причем общий срок службы в такое время не может превышать 1,5 года. Впрочем, по указу президента страны резервистов могут задержать на службе еще на 6 месяцев.

Для таких лиц предполагаются льготы на отпуск, обеспечение семьи жильем и соцгарантии, а также — уголовная ответственность в случае уклонения от призыва: штраф при первом нарушении и 2-5 лет лишения свободы при повторном.

В конце апреля украинский портал «Новое время» опубликовал «военную доктрину» избранного президента страны Владимира Зеленского. В ней среди прочего подчеркивается, что Украине необходимо усилить армию «резервом постоянной готовности». Впрочем, в документе также написано, что противостоять противнику будет «добровольная армия».