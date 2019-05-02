СК показал фото с места столкновения Boing и машины в Шереметьево

СК показал фото с места столкновения Boing и машины в Шереметьево

Следственный комитет (СК) опубликовал в WhatsApp фотографии с места столкновения автомобиля и самолета Boeing в аэропорту Шереметьево.

Видео: Следственный комитет / WhatsApp

На кадрах видно, что автомобиль-погрузчик, который врезался в шасси стоящего самолета 2 мая, сильно поврежден.

В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РБК уточнили, что проводят проверку по факту произошедшего. «Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем, потерял сознание и въехал в стоячий борт воздушного судна, находившегося на стоянке», — сообщили в ведомстве.