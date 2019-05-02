В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

В четверг, 2 мая, на летном поле грузовой автомобиль врезался в самолет авиакомпании Nordwind, сообщает «Пятый канал». По его информации, машина в результате была серьезно повреждена.
Данные об инциденте подтвердили агентству «РИА Новости». Указывается, что в самолет врезался погрузчик.
Фотографии случившегося появились в Telegram-канале «112».
В Шереметьево РБК рассказали, что воздушное судно, в которое врезалась машина, находилось на удаленной стоянке «на отстое». Пассажиров и экипажа в самолете не было.