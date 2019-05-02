В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

В столичном аэропорту Шереметьево автомобиль технических служб врезался в самолет Boeing авиакомпании Nordwind

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В четверг, 2 мая, на летном поле грузовой автомобиль врезался в самолет авиакомпании Nordwind, сообщает «Пятый канал». По его информации, машина в результате была серьезно повреждена.

Данные об инциденте подтвердили агентству «РИА Новости». Указывается, что в самолет врезался погрузчик.

Фотографии случившегося появились в Telegram-канале «112».

Фото: telegram-канал 112

В Шереметьево РБК рассказали, что воздушное судно, в которое врезалась машина, находилось на удаленной стоянке «на отстое». Пассажиров и экипажа в самолете не было.