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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
В столичном аэропорту Шереметьево автомобиль технических служб врезался в самолет Boeing авиакомпании Nordwind
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В четверг, 2 мая, на летном поле грузовой автомобиль врезался в самолет авиакомпании Nordwind, сообщает «Пятый канал». По его информации, машина в результате была серьезно повреждена.

Данные об инциденте подтвердили агентству «РИА Новости». Указывается, что в самолет врезался погрузчик.

Фотографии случившегося появились в Telegram-канале «112».

Фото: telegram-канал 112

В Шереметьево РБК рассказали, что воздушное судно, в которое врезалась машина, находилось на удаленной стоянке «на отстое». Пассажиров и экипажа в самолете не было.

Представитель Nordwind комментировать случившееся РБК отказался.

По одной из версий, водитель грузовика потерял сознание за рулем из-за плохого самочувствия.

В середине марта в пресс-службе Шереметьево опровергли информацию о том, что самолет «Аэрофлота» был вынужден при посадке уйти на второй круг из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе. В аэропорту подчеркнули, что никакой техники на полосе не было, а самолет ушел на второй круг по решению командира воздушного судна.

Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина
При участии: Мария Кокорева
Теги: Шереметьево, Boeing, автомобиль
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