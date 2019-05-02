В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях. Об этом он сообщил ТАСС.

«Не стоит следовать моде и размещать информацию в социальных сетях о предстоящих поездках, о периоде своего отсутствия, о купленных авиа- и железнодорожных билетах, не рекомендуется также на своих фотографиях проставлять геолокацию», — сказал он.

Он сообщил, что это связано с периодом внутренней миграции, когда имущество остается без защиты и присмотра. Белокопытов рекомендовал попросить соседей и друзей заходить в жилище во время отсутствия хозяев и включать в нем свет, телевизор и открыть шторы. По его словам, это необходимо, если за жильем ведут наблюдение злоумышленники.

Он также отметил, что лучше всего для обеспечения безопасности жилища обратиться к профессиональным охранным организациям. Например, к ведомственной охране Росгвардии.